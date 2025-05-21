Джип Гарика Харламова залили кефиром в Москве

Внедорожник Dongfeng M-Hero, принадлежащий юмористу Гарику Харламову, залили кефиром в ЖК «Рассказово» в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Предположительно, поводом стала неправильная парковка — артист поставил машину на разметку для автомобилей экстренных служб. Местные жители утверждают, что анонимный народный мститель из ЖК уже не в первый раз подобным образом наказывает нарушителей ПДД.
Концертный директор Харламова Алексей Новицкий в комментарии 360.ru заявил, что ничего об этом не знает.