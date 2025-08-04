Сегодня 20:31 Она заражает Голливуд. Что такое болезнь Лайма, в которой признался Джастин Тимберлейк Врач Фишкин: если не лечить болезнь Лайма, она будет мучить пациента годами 0 0 0 Фото: Ben Kriemann/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Знаменитости

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На днях певец, актер и шоумен Джастин Тимберлейк признался, что два года назад ему диагностировали болезнь Лайма. Он далеко не первый в Голливуде, кто рассказал об этом недуге: о 100-дневном курсе лечения, например, сообщала модель Белла Хадид. Что это за заболевание, кто еще из знаменитостей ею страдает, как она проявляется и чем опасна — в материале 360.ru.

«Это невыносимо тяжело» После завершения мирового турне 30 июля 44-летний Тимберлейк признался, что каждый день борется за свое здоровье. «Это был самый веселый, эмоциональный, приятный, физически сложный, а порой и изнурительный опыт. Я бы не справился без своей семьи, друзей и вашей поддержки. Помимо прочего, я боролся с некоторыми проблемами со здоровьем, и у меня диагностировали болезнь Лайма. Я говорю об этом не для того, чтобы вы меня жалели, а чтобы пролить свет на то, с чем мне пришлось столкнуться», — написал артист в своих соцсетях. Звезда рассказал, что, когда ему впервые сообщили о диагнозе, он был в шоке. Врачи дали понять: нужно лечиться, и под угрозой оказался мировой тур, который был в процессе подготовки. Тимберлейк понимал, что выступать на сцене ему придется, преодолевая себя: дикую усталость, невралгию, тошноту. Тем не менее любимец Голливуда решил, что «радость от выступлений намного перевешивает кратковременный стресс, который испытывает тело».

Фото: Carsten Koall/dpa / www.globallookpress.com

«Я так рад, что не сдался. Я не только доказал себе, что я стойкий, но и провел столько особенных моментов со всеми вами. Никогда этого не забуду», — сообщил Джастин. Возможно, фанаты получили пост-признание как ответ на многочисленную критику концертов. На некоторых выступлениях Тимберлейк выглядел вялым, незаинтересованным, много раз давал микрофон залу, чтобы зрители пропевали его слова за него, из-за чего часть публики уходила прямо с середины шоу. Также артиста обвинили в выступлениях под фонограмму. Фанбаза разочаровалась в кумире: по их мнению, сотни долларов за билет не стоят студийных записей. Кто еще страдает болезнью Лайма Как оказалось, недуг Тимберлейка не редкость в Голливуде. Белла Хадид Врачи поставили селебрити диагноз в 2012 году. Тогда ее увлечение верховой ездой было поставлено под угрозу. У девушки не хватало сил не только кататься на лошадях, но и общаться с близкими и работать.

Фото: Manuele Mangiarotti/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Тревога и туман в голове делают все это просто невыносимым. После многих лет такого состояния ты начинаешь не бороться за излечение, а учиться жить с болезнью», — призналась модель. Ей пришлось сделать паузу в карьере и пройти 100-дневный курс лечения. Из-за этого Хадид пропустила Met Gala и Каннский кинофестиваль, на которых была постоянным гостем. Она смогла вернуться на подиум в 2024 году после продолжительной борьбы с недугом. «Каким бы болезненным ни был этот опыт, результат стал самым поучительным в моей жизни — наполненным новыми друзьями, взглядами и обновленным мозгом», — написала модель в соцсетях. К слову, заболеванием страдала и ее мать Иоланда Хадид.

Фото: Stefanie Rex/dpa / www.globallookpress.com

Аврил Лавин Певица и актриса Аврил Лавин также перенесла болезнь Лайма. Канадская звезда заразилась от укуса клеща весной 2014-го, но врачи поставили ей диагноз лишь шесть месяцев спустя. Артистка не могла понять, с чем связана ее постоянная усталость и одышка. Своими опасениями она поделилась с подругой, а та увидела в жалобах певицы схожесть с симптомами болезни Лайма. Тогда Лавин связалась с лечащим врачом Иоланды Хадид. «Я даже представить не могла, что простой укус насекомого может привести к такому. Я чувствовала, что не могу дышать, я не могла говорить, я не могла пошевелиться. Думала, что умираю. Не мылась в течение недели, потому что не могла стоять на ногах. У меня было ощущение, словно из меня всю жизнь высосали», — рассказала Лавин. Пять лет девушка боролась с болезнью, пять месяцев из них она была прикована к кровати. К жизни и в индустрию она вернулась лишь в 2019 году.

Фото: IMAGO/Silas Stein / www.globallookpress.com

Келли Озборн Дочь Оззи Осборна заразилась болезнью Лайма в 2004 году. Она была на вечеринке по случаю дня рождения отца во дворе дома, где располагался мини-парк с северными оленями. Ее укусил клещ, после чего у нее заболели горло и живот. Диагноз тоже поставили не сразу, и девушка долгое время чувствовала себя буквально овощем. Мучения с постоянными болями и усталостью продолжались до 2013 года, когда ей назначили правильное лечение. Алек Болдуин Актер заболел в 2000-х годах. После первого укуса его быстро вылечили, но насекомое нашло его во второй раз, и тогда артист почувствовал на себе все симптомы. «Это была потливость, слабость, состояние как при гриппе. Я был уверен, что умираю. Я был один, тогда я не был женат, уже развелся с первой женой. Лежал в постели и думал: „Я умру от болезни Лайма, просто в своей постели. Надеюсь, кто-то найдет меня и я не буду лежать тут слишком долго“», — вспоминал Болдуин в 2017 году.

Фото: IMAGO/M10s / www.globallookpress.com

Джастин Бибер Певец признался в диагнозе в 2020 году. Он заявил, что именно с ним связано ухудшение его внешнего вида. «Многие люди говорили, что Джастин Бибер ужасно выглядит, сидит на наркотиках, но они не смогли осознать, что у меня недавно диагностировали болезнь Лайма, причем не только ее, но и серьезный случай хронического мононуклеоза», — написал артист. За него вступилась и его супруга, модель Хейли Бибер. «Для тех, кто пытается приуменьшить тяжесть болезни Лайма. Пожалуйста, исследуйте этот вопрос, послушайте истории людей, которые страдали от нее в течение многих лет. Все, что нужно, — это изучить вопрос». — написала она в своих соцсетях. Кроме того, о недуге в разные годы сообщали актер-комик Бен Стиллер, актриса Эми Шумер, рок-музыкант Дэрил Холл, певица Дебби Гибсон, поп-певица Флетчер, певица Шанайя Твейн, кантри-исполнитель Крис Кристофферсон.

Фото: Hindustan Times via www.imago-im/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Что такое болезнь Лайма Болезнь Лайма, или боррелиоз — это инфекционное трансмиссивое заболевание острого или хронического течения, которое вызывают бактерии рода Borrelia. Они поражают кожу, суставы, сердце и нервную систему. «Официальное название — иксодовый клещевой боррелиоз. На ранних стадиях и при своевременной антибиотикотерапии его можно полностью вылечить. Если же стадия запущена, бактерии могут проникать в нервную систему, суставы, сердце, вызывая хроническое воспаление. В таких случаях лечение будет длительным и сложным», — объяснил 360.ru эксперт в сфере здравоохранения, врач общей практики, предприниматель Роман Фишкин. Иногда симптомы сохраняются годами — это называется постлаймовый синдром. Стадии развития: Ранняя локализация длится от одной до четырех недель после укуса. Симптомы: мигрирующая эритема — красное кольцо вокруг укуса, расширяющееся со временем, температура, слабость, головная боль;

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Ранняя диссеминированная стадия продолжается от нескольких недель до нескольких месяцев. В это время бактерии разносятся по организму. Симптомы: множественные эритемы, неврологические нарушения, такие как невриты лицевого нерва вплоть до менингита, воспаления мозговых оболочек, боли в суставах, сердечные нарушения, миокардиты бактериального характера;

Поздняя стадия наступает спустя месяцы и годы после укуса при отсутствии лечения. За этот период возникает хронический артрит, иногда с поражением коленных суставов, неврологические нарушения, такие как полинейропатия, сильные энцефалопатии, эритемы на коже, которые вызывают атрофический акродерматит. Фишкин добавил, что последняя стадия — это редкое явление. Симптомы болезни Лайма «Симптомы, которые описал Джастин Тимберлейк, характерны для хронического боррелиоза. Это острые боли из-за поражения нервов, сильная усталость, тошнота. Они могут быть связаны с неврологическими нарушениями или общей интоксикацией», — объяснил врач. Также болезнь Лайма может сопровождаться следующими симптомами: туманом в голове:

сложностью в принятии решений;

мышечными болями;

судорогами;

нарушением сна;

депрессивными состояниями;

проблемами с сердцем.

Фото: Patrick Pleul/dpa / www.globallookpress.com

Пути передачи болезни Лайма Заразиться боррелиозом можно через укус инфицированного клеща.

Мы сейчас говорим про Соединенные Штаты Америки, где 30-50% клещей заражены, то есть каждая вторая или третья особь. Подцепить можно что и где угодно, даже в парках, где клещи очень активны с весны по осень. Роман Фишкин

Особенно много инфицированных клещей на северо-востоке США и в штатах Коннектикут, Нью-Йорк, Висконсин. Поэтому частые случаи заражения среди голливудских звезд в тех краях не новость. «Знаменитости часто бывают на природе. Они живут в западных городах, выступают на концертах, ходят на прогулки. Они контактируют с растительностью, где обитают клещи», — пояснил врач. Чем опасна болезнь Лайма Если не лечить боррелиоз, могут наступить серьезные осложнения. «Это хронический артрит, особенно с поражениями коленных суставов, неврологические нарушения: паралич лицевого нерва, менингит, ухудшение памяти, сердечные проблемы. Очень часто возникают бактериальные миокардиты и постлаймовый синдром, то есть очень длительная усталость, боли, которые могут возникать даже после окончания лечения», — отметил Фишкин. Специалист подчеркнул: болезнь Лайма — это серьезное заболевание, которое лучше лечить на ранних стадиях. Если вовремя не начать проходить антибактериальную терапию, инфекция может перейти в хроническую форму и мучить человека годами.