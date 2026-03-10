Аврил Лавин отказалась от концертов в Москве из страха перед клещами

Канадская певица Аврил Лавин могла отказаться от выступлений в России из-за клещей. Такое предположение выдвинул телеграм-канал Mash .

Организаторы связались с артисткой, предложив ей выступить в Москве в ближайшее время, но она отказалась, заявив, что ни в коем случае.

«По одной из версий, это связано со страхом перед паукообразными. Потому что в 2013–2014 годах певицу уже кусали и у нее диагностировали болезнь Лайма», — заявили журналисты.

После этого у Лавин был перерыв в карьере до 2018 года.

Канадская певица до этого дважды посещала Россию — в 2007 и 2011 годах. Возможно, сейчас она узнала, что в российской столице сезон клещей начинается в марте и заканчивается в октябре, поэтому и отказалась приехать.

Ранее главный специалист по инфекционным болезням у детей Московской области Елена Мескина рассказала, что в этом году клещи уже активизировались, чему поспособствовала оттепель.