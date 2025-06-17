Общественники предложили брать компенсацию с вернувшихся в Россию брендов

Ушедшие в 2022 году из России иностранные компании отключили для отечественных потребителей часть функций, а также прекратили гарантийное обслуживание своих товаров. Глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов выступил с предложением включить в требования к возвращающимся брендам компенсацию затрат потребителей. Подробности он рассказал в комментарии 360.ru.

Павлов пояснил, что владельцы иностранной техники и автомобилей после ухода компаний вынуждены были платить деньги за ремонт, несмотря сохранение гарантий, а отключение ряда функций привело к снижению стоимости гаджетов и транспорта.

«Все это, на наш взгляд, должно подлежать обязательной компенсации, чтобы у тех компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, не складывалось впечатление, что можно презрительно относиться к российскому законодательству», — заявил он.

Глава ОПИ добавил, что за последние годы появились правила по защите прав потребителей Союзного государства, которые увеличивают ответственность поставщиков и производителей продукции.

Павлов подчеркнул, что российский рынок сохранил привлекательность для иностранных компаний для продажи своих товаров. С 2019 по 2022 год общий заработок ушедших фирм составил более восьми триллионов рублей. Но теперь, чтобы вернуться обратно, им придется компенсировать убытки потребителей.

В конце прошлой недели первый вице-премьер российского правительства Денис Мантуров заявил, что не все западные бренды получат право на возвращение. Он пояснил, что решения примут, ориентируясь на отечественный бизнес.