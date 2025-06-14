Мантуров предупредил западные бренды о возможном отказе в работе в России

Россия примет решение о возвращении западных брендов только в том случае, если оно не помешает отечественному бизнесу. Об этом РИА «Новости» заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Мы здесь исходим из того, что нужно в первую очередь нашей промышленности», — подчеркнул зампред правительства.

Если освободившуюся из-за ухода бренда нишу уже заняла российская компания, то необходимо оценить ситуацию, объяснил он. Мантуров добавил, что если иностранная фирма помешает дальнейшему закреплению отечественного производителя, «то здесь наши интересы расходятся».

Ранее зампред правительства допустил возвращение зарубежных брендов. Стана будет ориентироваться на свои интересы и разрешит компаниям работать в России, если из-за них повысится конкуренция.