Артемий Лебедев обвинил Аллу Пугачеву в лицемерии

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев в своем обзоре новостей в соцсети «ВКонтакте» обрушился с обвинениями в лицемерии на Аллу Пугачеву после ее интервью журналистке Екатерине Гордеевой*. Он заявил, что певица всегда пользовалась поддержкой власти и потому «не имеет права жаловаться».

«Я напомню, что это был самый обласканный властью советской и всеми президентами какие только были, начальниками персонаж в российском медиабизнесе», — отметил он.

Комментарий Лебедева стал частью более широкой дискуссии вокруг интервью Пугачевой, опубликованного на YouTube. В трехчасовой беседе певица говорила о причинах своего отъезда из России в 2022 году, об отношении к власти, о песнях и личных утратax. Она заявила, что «сказать Родине, что она не права — это и есть патриотизм».

Также артистка впервые за много лет позволила себе импровизированное выступление — во время прогулки по побережью Рижского залива она исполнила напев «Ой, мороз, мороз» по просьбе русского туриста, признавшись потом, что не пела вживую уже пять лет. В финале беседы она поблагодарила поклонников за любовь и призвала стремиться «к хорошему, доброму и красивому».

*Признана в России иноагентом.