Артемий Лебедев назвал виновников развода Джигана и Самойловой

Семья рэпера Джигана и Оксаны Самойловой по-прежнему крепкая, они не разведутся. Фейк о расставании запустили люди в их окружении, заявил дизайнер Артемий Лебедев в шоу «Осторожно: Собчак» .

«Я не верю, что они разведутся. Считаю, что это шоу-бизнес высочайшего уровня. Это в их окружении все придумали — скинули всей команде информацию, что это так, что Оксана и Джиган не ходят вместе на одни тусовки, что она ходит отдельно со своими охранниками. Это все ложь», — сказал он.

Супруги, по информации Лебедева, любят друг друга и счастливы. Самойлову он назвал красоткой, Джигана — талантливым и неглупым, но реактивным. Дизайнер заявил, что в этой паре оба не подарок и подходят друг другу.

Самойлова подала на развод осенью 2025 года после 13 лет брака. Джиган не согласился на расставание и подал прошение о примирении.