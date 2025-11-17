Джиган подал ходатайство о примирении с Оксаной Самойловой

Рэпер Джиган хочет спасти брак с Оксаной Самойловой. Он официально запросил у суда время на примирение с ней. Об этом 360.ru сообщил адвокат супруги музыканта Олег Тонаканян.

По его словам, процесс может затянуться еще на три месяца, если суд предоставит сторонам время для примирения. Юрист отметил, что такая инициатива поступила со стороны артиста.

«Да», — ответил Тонаканян на вопрос о том, подавал ли Джиган соответствующее ходатайство.

Вскоре после адвоката на заседание прибыла Самойлова. Она поинтересовалась у журналистов, приехал ли в суд ее муж, однако добавила, что не рассматривает возможности примирения.

Ранее стало известно, какое имущество будут делить Оксана и Джиган при разводе. Общая стоимость нажитого парой за 15 лет оценивается в 298,2 миллиона рублей.