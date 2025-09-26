Аршавин подал в суд на Барановскую из-за алиментов

Футболист Андрей Аршавин направил в суд иск против телеведущей Юлии Барановской. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Спортсмен потребовал изменить размер алиментов, которые он выплачивает Барановской. Исковое заявление поступило в Савеловский районный суд

Подготовку дела к судебному разбирательству назначили на 9 октября.

Барановская родила от Аршавина трех детей: двух сыновей и дочь. Она опубликовала в соцсети семейные фотографии, и многие поклонники обратили внимание на сходство старшего ребенка с отцом.

Ранее в Сети появилась информация, что у футболиста есть пять внебрачных детей. Сам спортсмен в интервью признался, что их на самом деле шестеро.

Он объяснил, что бывшая девушка не захотела вписывать имя отца в графу и давать младенцу отчество. По словам футболиста, он продолжает помогать экс-спутнице и их общему ребенку.