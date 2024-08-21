«Вместе». Барановская показала фото со своими детьми от Андрея Аршавина

Телеведущая Юлия Барановская показала двух сыновей и дочь от футболиста Андрея Аршавина. Семейное фото она разместила в социальной сети Instagram*.

«Вместе», — подписала пост телеведущая, сопроводив его эмодзи в виде красного сердца.

На снимке Барановская сидела рядом с дочерью, которая что-то увлеченно разглядывала в своем телефоне. На заднем плане стояли двое сыновей, вероятно, общаясь друг с другом, так как видно, что младший с большим интересом смотрит на старшего.

Поклонники отметили, что взрослый наследник очень похож на отца. Они также оставили множество хвалебных комментариев под публикацией, назвав Барановскую лучшей мамой.

«Восхищение! Через многое прошла и стала сильной личностью», «Материнское счастье! Какое оно великое! Быть всегда душой и сердцем вместе!», «Красивая семья», — написали пользователи.

Недавно появилась информация о том, что у Аршавина может родиться пятый ребенок. Поводом для слухов стал пост в соцсетях новой избранницы футболиста. Фанаты заметили ее округлившийся живот, и пришли к выводу, что она, возможно, беременна.

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