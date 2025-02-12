Армянский бизнесмен сорвал планы по открытию ювелирного бутика русской невесты Джонни Деппа

Ювелирная компания русской невесты актера Джонни Деппа оказалась в руках предприимчивого бизнесмена из Армении. Об этом сообщил Telagram-канал Mash .

По информации источника канала, мужчина якобы вторгся в доверие к 28-летней Юлии Власовой, которая с прошлого года встречается с голливудской звездой, и планировала запустить в России бренд Solomon. Предприниматель зарегистрировал и оформил все необходимые документы на себя, а Власовой предложил быть только лицом компании.

Такое положение дел не устроило модель и она заявила, что не будет открывать ни физический, ни онлайн-ювелирный магазин, а свой новый бизнес запустит не в России.

До этого Mash сообщал, что в Москве появится ювелирный магазин Джонни Деппа. Управлять бутиком должна была невеста актера из Екатеринбурга. Они планировали продавать элитные кольца, колье и другие изделия из якутских бриллиантов.

Об отношениях Деппа с россиянкой стало известно прошлым летом. Источники из окружения артиста рассказали, что Власова познакомилась с актером во время международного кинофестиваля в Карловых Варах. Их первая встреча состоялась три года назад.