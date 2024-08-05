Русская возлюбленная Джонни Деппа поделилась редким фото с ним

Модель и косметолог из Екатеринбурга Юлия Власова, которую называют возлюбленной голливудского актера Джонни Деппа, разместила в социальной сети Instagram* редкое фото с ним. Она это сделала по просьбе подписчиков.

На черно-белых кадрах девушка предстала в объятиях артиста. На Деппе был пиджак, шляпа и очки в массивной оправе. Он крепко обнимал спутницу и показывал в камеру средний палец.

«Это единственное, что помогает мне выносить ненависть злобных людей», — подписала снимок на английском языке Власова.

По ее словам, она — полиглот. Девушка, помимо русского, знает — английский, чешский и словацкий языки.

Источники из окружения Деппа рассказали журналистам, что Власова познакомилась с актером во время международного кинофестиваля в Карловых Варах. Их первая встреча состоялась три года назад.

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