Новой девушкой Джонни Деппа оказалась россиянка

Американский актер Джонни Депп начал встречаться с российской моделью. Они познакомились три года назад, сообщила газета Daily Mail.

Источники из окружения голливудской кинозвезды заявили, что 28-летняя косметолог и модель Юлия Власова познакомилась с актером на 55-м международном кинофестивале в Карловых Варах. Встреча произошла в августе 2021 года.

По данным издания, ранее девушка делилась в соцсетях совместными фотографиями с Деппом. Однако она не подтверждала, что у них с актером романтические отношения.

Ранее стало известно, что американского актера Остина Батлера, который снимался в «Дюне 2», могут пригласить на главную роль в новых «Пиратах Карибского моря». Кинофраншизу перезапустят без Джонни Деппа. Актера отстранили от роли после судебных разбирательств с экс-супругой Эмбер Херд.