Арестованного Пи Дидди увезли в больницу
Арестованный по многочисленным обвинениям в насилии рэпер Шон Комбс, известный как Пи Дидди, временно вышел из тюрьмы. Его отвезли в больницу из-за боли в колене, сообщил New York Post.
Музыкального магната поздно вечером 30 января доставили из федерального центра заключения Metropolitan в Бруклинскую больницу. Врачи провели ему МРТ из-за боли в колене.
Какой они поставили диагноз, неизвестно. Пи Дидди уже имел проблемы с ногами после Нью-Йоркского марафона. После обследования заключенный вернулся в изолятор.
Адвокат Марк Агнифило отказался комментировать все, что связано с состоянием здоровья своего подзащитного. Представитель тюрьмы тоже не подтвердил обследование музыканта.
«Плохой Дидди» находится под следствием из-за обвинений в сексуальной эксплуатации. В декабре суд отказался освободить его под залог. Судебный процесс начнется 5 мая.
Сразу два автомобиля перевернулись на Рублевском шоссе утром 3 февраля
Ограничения на полеты ввели в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на прием и отправку самолетов
«Фактически признает». Зеленского обвинили в воровстве американской помощи
Вице-канцлер ФРГ подтвердил готовность Европы ввести ответные пошлины против США
Средства ПВО сбили 70 дронов ВСУ над регионами России минувшей ночью
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте