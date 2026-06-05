Анна Покров и Артур Бабич потратили на свадьбу более 10 миллионов рублей

Свадьба Анны Покров и Артура Бабича прошла в подмосковном пространстве Hide в Хлебниковском лесопарке, молодожены потратили на нее более 10 миллионов рублей. Подробности сообщил телеграм-канал Shot .

На торжественном мероприятии выступали nkeeei, Бьянка, «ранетка» Аня Руднева и Эльбрус Джанмирзоев. Организацией свадьбы занимались профессионалы, молодые заплатили им три миллиона рублей. За особняк с верандой в Мытищах пришлось отдать около 420 тысяч рублей, еще один миллион ушел на обслуживающий персонал. Кейтеринг рассчитывали 10 тысяч на одного гостя.

Фото- и видеосьемка обошлись Покров и Бабичу в 1,5 миллиона рублей, в эту же сумму включили техническое обслуживание мероприятия. Декор банкетного зала стоил 500 тысяч, диджей и ведущий — еще 600 тысяч рублей.

Образ Анны Покров на торжестве обошелся в два миллиона рублей — девушка сменила три дизайнерских платья каждое по 400 тысяч, а также заплатила за мейкап и прическу Гоар Аветисян.

На торжество пригласили около 200 человек, в том числе известных личностей. Зафиналил праздник девятиярусный торт стоимостью около 500 тысяч рублей. Как сообщил телеграм-канал, часть услуг Покров и Бабич получили по бартеру.

Блогеры Покров и Бабич официально поженились в начале апреля в Санкт-Петербурге. Торжественное мероприятие с гостями перенесли на лето.