Блогеры Аня Покров и Артур Бабич поженились в Санкт-Петербурге

Блогеры Аня Покров (Анна Покровская) и Артур Бабич расписались во Дворце бракосочетания № 1 в Санкт-Петербурге без свидетелей. Кадры церемонии опубликовал журнал Super .

Влюбленные решили сначала зарегистрировать брак, а пышное торжество отложить до лета. По информации Super, свадьбу пара сыграет 4 июня.

Молодожены — 25-летний Артур и 26-летняя Аня — встречались пять лет. Блогер сделал предложение будущей жене в мае 2025 года на Алтае. Пара познакомилась в тикток-хаусе — вместе они начинали карьеру в медиа.

В августе прошлого года Покровская призналась, что мечтает о пышной свадьбе. Она пообещала, что расскажет о назначенной дате торжества как только они с Артуром ее выберут.

В октябре 2025 блогерша во время отдыха в Танзании лишилась 5,5 тысячи долларов. Предположительно, к пропаже денег могли быть причастны сотрудники гостиницы, где жила девушка.