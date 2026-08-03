Анна Пересильд выбрала актерский курс Дарьи Мороз вместо обучения у родителей

Актриса Анна Пересильд поступила на курс заслуженной артистки России Дарьи Мороз в Московской школе кино, чтобы получать профессиональные знания у наставника, не связанного с ее родственниками. Об этом она рассказала NEWS.ru .

«Иногда можно совмещать и работу, и учебу, и семейные отношения, но это тяжело. Мне хочется погрузиться в театральный мир, учиться у мастера, который не является членом моей семьи», — сказала Пересильд.

Она подчеркнула, что уважает Мороз и разделяет ее современный, прогрессивный взгляд на кино и развитие индустрии. Актриса также отметила, что ей нравятся работы будущей наставницы.

Пересильд призналась, что впервые оказалась статусе студентки и пока не представляет, как будет проходить учеба. В ближайшее время девушка познакомится с однокурсниками и подробнее изучит программу курса.

Ранее Мороз поддержала молодую актрису, которую хейтеры обвинили в поступлении в театральный вуз благодаря личным связям.