Дарья Мороз заступилась за Анну Пересильд после хейта из-за поступления

Актриса Дарья Мороз заступилась за 17-летнюю Анну Пересильд после того, как девушку обвинили в поступлении в театральный вуз «по блату». Свою позицию звезда опубликовала в Instagram*.

«Дабы избежать спекуляций на тему поступления Ани Пересильд на актерский курс в МШК имею сказать следующее: Аня, как и все остальные, проходила отборочные туры, на которых показывала блестящий результат», — сказала Мороз.

По ее словам, звезда не смогла присутствовать конкурсе из-за съемочной смены в экспедиции. Ее отсутствие заранее обговорили.

Анна — дочь актрисы Юлии Пересильд. Она досрочно сдала экзамены и закончила школу, чтобы сосредоточиться на карьере. Известность ей принесла роль в сериале «Слово пацана».

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