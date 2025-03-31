Анна Асти подала в суд на Стаса Ярушина

Певица Анна Асти (настоящее имя — Анна Дзюба) подала в суд на звезду «Универа» Станислава Ярушина. Об этом сообщил сайт Kp.ru .

Издание предположило, что Асти обратилась в суд из-за телешоу Ярушина «МУЗLOFT», где другие артисты исполняли каверы своих коллег. При этом прошлым летом Инстасамка уже отсудила у Ярушина два миллиона рублей после выпуска шоу с Мией Бойко, спевшей кавер «За деньги да».

Издание также выяснило, что Асти подала заявление в Арбитражный суд Москвы 24 марта. При этом истцом указали музыкальный лейбл артистки — ООО «Феникс Мьюзик». С Ярушина требуют один миллион рублей якобы из-за нарушения авторских прав.

Анна Асти открыла собственный лейбл осенью 2023 года. Компания оказывает артистам все виды услуг, начиная от создания и записи песен и заканчивая организацией концертных туров. Певице принадлежит 50% фирмы, вторая доля у АО «Копирус».

Прошлой осенью Telegram-канал Mash сообщал, что Ярушину может грозить иск на 25 миллионов рублей за использование треков артистов в своем шоу.