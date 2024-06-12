Инстасамка отсудила у Ярушина два миллиона рублей за нарушение авторских прав
Певица Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, выиграла суд против актера Стаса Ярушина по делу об авторских правах. Подробности сообщил сайт kp.ru.
Скандал разразился из-за песни «За деньги да», которую артистка Мария Бойко — Mia Boyka — исполнила в шоу Ярушина Muzloft.
Музыканты и сама Мария долго не могли найти нужные аккорды для исполнения кавера. Выяснилось, что он вообще один.
«Господи, как это петь? Я не понимаю!» — возмущалась тогда Бойко.
Марии все же удалось исполнить хит скандальной рэперши, чем последняя оказалась недовольна. Инстасамка потребовала у Бойко извинений и пригрозила судом. Прощения у Зотеевой никто не попросил, поэтому она исполнила свои обещания.
«Судья обязал Ярушина удалить кавер на песню Инстасамки из подкаста Muzloft с участием Mia Boyka», — указали авторы материала.
Вместе с тем Ярушин должен выплатить директору Зотеевой компенсацию за неправомерное использование музыкального произведения «За деньги да» в размере двух миллионов рублей, а также погасить расходы.
Ранее Инстасамка лишилась 12 миллионов рублей из-за отмены выступления в Кремле. Певица рассчитывала исполнить песню про мамонтенка в День защиты детей, но ее имя вычеркнули из списка артистов.