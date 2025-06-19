Ани Лорак внесли в базу «Миротворца» на Украине

Фото: РИА «Новости»

Певицу украинского происхождения Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) внесли в базу «Миротворца». Карточка с ее данными теперь отображается на сайте.

Против Лорак, уроженки Черновицкой области, президент Владимир Зеленский ввел персональные санкции: блокировал активы, запретил торговые операции и вывод капитала с Украины. Певицу лишили государственных наград и звания народной артистки страны.

Лорак живет в России в 2014 года, но только недавно — 9 июня — получила российское гражданство.

В апреле стало известно, что Ани Лорак обновила украинский паспорт. Для этого ей пришлось выехать за границу, сообщил RT.

В 2023 году Лорак на Украине сочли предательницей за то, что она не осудила спецоперацию. Украинский артист Monatik заявил, что знаменитости, не выступившие против СВО, не смогут вернуться на родину.

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