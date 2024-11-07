Ани Лорак поделилась полученным в 15 лет важным опытом

Певица Ани Лорак призвала певцов участвовать в конкурсах, как она в 15 лет

Участие в телешоу «Утренняя звезда» научило певицу Ани Лорак (Каролина Куек) справляться с волнением. Она посоветовала начинающим артистам не жалеть себя и тоже участвовать в конкурсах, сообщила «Газета.ru» .

Лорак стала гостьей вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» и рассказала о полученном в юности опыте. Она сказала, что выход на сцену закалил ее характер и научил не волноваться перед выступлениями.

«Я начала свой путь с конкурса „Утренняя звезда“, мне было 15 лет, и могу сказать, что сейчас этот опыт помогает мне справляться с волнением в разных жизненных ситуациях», — сказала певица.

Она посоветовала начинающим исполнителям «бросать себя в бой» и участвовать в конкурсах. Лорак предупредила, что для успеха в шоу-бизнесе придется упорно трудиться.

В 2023 году Лорак возобновила концертную деятельность, в еще через год наладила личную жизнь. После развода с уроженцем Турции она встретила инструктора по йоге из Испании, который сделал ей предложение руки и сердца.