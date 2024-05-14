«Подумать не могла». Ани Лорак сделала заявление о Софии Ротару | 360°

Знаменитости 14 мая 2024, 18:47 «Подумать не могла». Ани Лорак сделала заявление о Софии Ротару Певица Ани Лорак заявила, что в детстве слушала песни Софии Ротару РИА «Новости»

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На музыкальной премии певица Ани Лорак получила награду в номинации «Легенда» и на эмоциях рассказала, что восхищается украинской артисткой Софией Ротару. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

Певица отметила, что всегда испытывала восторг от творчества Ротару — иконы эстрады.

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«Когда я была маленькая, слушала песни Софии Ротару, Уитни Хьюстон, которых я считала и до сих пор считаю легендами. Но в то время я и подумать не могла, что буду стоять с некоторыми из них на одной сцене», — восхитилась Лорак.

На мероприятии Лорак сопровождал ее партнер, массажист и преподаватель йоги Исаак Виджраку, с которым она находится в отношениях около двух лет.

«Он меня поддерживает во всем: это очень важно», — рассказала о своем партнере артистка.

Среди лауреатов премии «Жара Music Awards», кроме Анны Асти, оказались Дима Билан и Инстасамка. Церемония прошла 13 мая на московской «ЦСКА-Арене».