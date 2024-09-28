Ани Лорак выйдет замуж второй раз за испанского инструктора по йоге

Певица Ани Лорак получила в свой день рождения предложение руки и сердца от испанского возлюбленного. Инструктор по йоге Исаак Виджраку, называющий себя «африканским шаманом», подарил ей кольцо, сообщило издание Voice .

Каролине Куек, настоящее имя артистки, исполнилось 46 лет. Ее поздравили друзья и коллеги, но главный подарок она получила от своего возлюбленного.

Виджраку уже опубликовал видео с одним из самых важных моментов своей жизни, на котором он встал на одно колено и вручил Лорак коробочку с кольцом, предложив ей стать его супругой. Певицы пришла в восторг от сюрприза.

«Некоторые подарки длятся вечно. С днем рождения, моя любовь!» — подписал видео Виджраку.

О новых отношениях артистки стало известно в феврале 2024 года. Позже она рассказала, что познакомился со своим избранников в Греции. До этого Лорак была замужем за турецким бизнесменом, у них родилась дочь София. С мужем артистка развелась из-за его измен.

В начале августа Лорак опровергла слухи о своей тайной свадьбе Виджраку.