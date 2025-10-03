Американский рэпер Тимбалэнд выступит на закрытом мероприятии в Москве

Легенда хип-хопа Тимбалэнд прибыл в Россию. На закрытом мероприятии в Москве американский рэпер выступит за 500 тысяч долларов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Тимоти Закери Мосли встретили в аэропорту Внуково с особым вниманием. Его ждал кортеж из Mercedes V-Class, Range Rover и роскошного Maybach. Затем его отвезли в гостиницу Radisson, где подготовили специальный номер.

Тимбалэнд — четырехкратный обладатель Грэмми, рэпер, продюсер, аранжировщик и автор песен. Он является культовой фигурой в музыкальной индустрии. Среди его достижений — совместные работы с Джастином Тимберлейком («Give It To Me»), Нелли Фуртадо («Say It Right»), Мадонной («4 Minutes»), OneRepublic («Apologize»), 50 Cent («Ayo Technology») и другие хиты.

Ранее стало известно, что американский рэпер Xzibit выступит в Москве и Санкт-Петербурге. Сольные концерты пройдут 3 и 4 декабря. Также он объявил о выпуске нового альбома King Maker. Xzibit назвал русских женщин прекрасными.