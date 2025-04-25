Алсу и Ян Абрамов ударили по рукам в суде

Известная певица Алсу и ее бывший супруг, предприниматель Ян Абрамов, заключили мировое соглашение в Савеловском суде Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Cудебный процесс по делу о разделе имущества завершился в пятницу, 25 апреля. Он длился чуть меньше года.



Пара делила имущество на сумму больше 10 миллиардов рублей. Оно включала в себя загородные дома, квартиры, парковочные места, автомобили, доли в фирмах.

Изначально Алсу отказалась от компенсации в 2,5 миллиарда рублей и мирового соглашения, но в результате согласилась урегулировать спор. Абрамовы развелись в августе 2024 года и сразу же занялись разделом имущества.

Ранее Алсу рассказала, что после развода стала более самостоятельной и нашла в себе скрытые прежде силы. Певица активно берет новые проекты и старается пробовать себя в разных направлениях.