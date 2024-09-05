Алсу рассказала о жизни после развода с Абрамовым

Жизнь певицы Алсу сильно изменилась после развода с бизнесменом Яном Абрамовым. Об этом сама артистка рассказала kp.ru .

Решиться на подобный шаг, по словам Алсу, оказалось сложно — она никогда в жизни не была самостоятельной: сначала находилась под опекой отца, а потом — мужа.

«Оказалось, я намного сильнее, чем думала. Во мне открылись какие-то скрытые силы, новое дыхание», — подчеркнула певица.

Она выразила уверенность в том, что женщины могут все, и назвала всех представительниц прекрасного пола супердевочками.

После развода, добавила Алсу, она пошла вперед и берет новые проекты. Предложений артистке поступает много, и она пробует себя во всех направлениях.

«Несмотря на множество перелетов, съемки до самого утра, работа меня окрыляет», — призналась Алсу, добавив, что дополнительную энергию черпает из музыки.

С Яном Абрамовым певица официально развелась 27 августа. В браке у супругов родились трое детей — две дочери и сын.