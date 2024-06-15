Юлия Савичева ответила на слухи о разводе

«Страсти»: Юлия Савичева опровергла слухи о разводе

Фото: РИА «Новости»

Певица Юлия Савичева опровергла появившиеся в Сети слухи о предстоящем разводе с мужем Александром Аршиновым. Об этом сообщило издание «Страсти».

На вручение премии МУЗ-ТВ 2024 года артистка пришла одна и объяснила это тем, что муж не любит подобных мероприятий. Ее рассмешил вопрос о якобы имеющихся у нее проблемах в семейной жизни.

«У нас [с супругом] все хорошо», — заверила она корреспондента издания.

При этом исполнительница подчеркнула, что «ни в коем случае» не собирается разводиться.

Ранее телеведущая Ольга Бузова потребовала от бывшего мужа Дмитрия Тарасова подаренный ей в 2015-м году Mercedes-AMG.

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