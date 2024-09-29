Алена Апина проиграла Бузовой на шоу «Битва поколений»

На телеканале МУЗ-ТВ вышел новый выпуск музыкального шоу «Битва поколений». В этот раз на сцену в качестве соперниц вышли Алена Апина и Ольга Бузова, которая обошла певицу.

Экс-солистка группы «Комбинация» выразила восхищение умению телеведущей реагировать на хейт и не сдаваться.

В первом туре звезды исполняли свой самый главный хит. Во втором туре Апина и Бузова представили песни о любви, набрав по три балла. Один из членов жюри Виктор Дробыш отметил, что ему не особо понравились выступления.

В третьем раунде участницы шоу пели кавер на оппонента. Бузова исполнила «Электричку», а Апиной достался «Хит-парад». По итогу, в шоу победила звезда «Дома-2» со счетом 13:11.

Певица Ирина Салтыкова оскорбила Бузову. Встреча звезд произошла на шоу «Битва поколений». После этого телеведущая призналась, что разочаровалась в коллеге. Балерина Анастасия Волочкова предположила, что Салтыкова назвала Ольгу Бузову выскочкой из зависти.