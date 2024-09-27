«Стареющие женщины». Волочкова рассудила рассорившихся Бузову и Салтыкову

Певица Ирина Салтыкова назвала Ольгу Бузову выскочкой из зависти, заявила балерина Анастасия Волочкова. Она объяснила, что карьера звезды «Дома-2» находится в зените, в отличие от ее соперницы. Об этом сообщила Teleprogramma .

«Когда стареющие женщины, уже уходящие из мира шоу-бизнеса, и как сбитые летчики никому не нужны, не интересны, начинают судить молодую, красивую и успешную Ольгу Бузову. Извините, это позорище, вот я так считаю», — сказала она.

Волочкова заявила, что Бузова добилась успеха своими силами. Она рассказала о личном знакомстве с певицей несколько лет назад на Мальдивах. Звезда произвела на балерину хорошее впечатление.

Салтыкова оскорбила Бузову на шоу «Битва поколений». После этого звезда «Дома-2» призналась, что разочаровалась в коллеге. Бузова сказала, что раньше симпатизировала певице.