Ирина Салтыкова публично унизила Ольгу Бузову
Артистка Ирина Салтыкова назвала Ольгу Бузову выскочкой
Певица Ольга Бузова разочаровалась в артистке Ирине Салтыковой, прилюдно унизившей ее. Такое признание телеведущая сделала в Telegram-канале.
Бузова заявила, что ей обидно разочаровываться в людях. По ее словам, Салтыкова ей раньше очень нравилась. Также артистка опубликовала отрывок из шоу «Битва поколений», в котором приняла участие.
На кадрах Ирина Салтыкова призналась, что ее внимание на сцене привлекла экс-звезда «Дома-2». Когда Бузова заулыбалась, Салтыкова назвала ее тут же выскочкой.
«Красивая, эффектная женщина. Но мне все стало понятно, когда я увидела отрывки с ней из шоу „Злые языки“ с Викторией Боней. Если нужно объяснять, то не нужно объяснять», — написала Ольга.
Конфликт между Ириной Салтыковой с Викторией Боней произошел на передаче «Злые языки». Звезда 90-х не стала отвечать на некоторые вопросы, тем самым нарушив правила шоу. Также Салтыкова агрессивно реагировала на замечание ведущей.