Ирина Салтыкова публично унизила Ольгу Бузову

Певица Ольга Бузова разочаровалась в артистке Ирине Салтыковой, прилюдно унизившей ее. Такое признание телеведущая сделала в Telegram-канале .

Бузова заявила, что ей обидно разочаровываться в людях. По ее словам, Салтыкова ей раньше очень нравилась. Также артистка опубликовала отрывок из шоу «Битва поколений», в котором приняла участие.

На кадрах Ирина Салтыкова призналась, что ее внимание на сцене привлекла экс-звезда «Дома-2». Когда Бузова заулыбалась, Салтыкова назвала ее тут же выскочкой.

«Красивая, эффектная женщина. Но мне все стало понятно, когда я увидела отрывки с ней из шоу „Злые языки“ с Викторией Боней. Если нужно объяснять, то не нужно объяснять», — написала Ольга.

Конфликт между Ириной Салтыковой с Викторией Боней произошел на передаче «Злые языки». Звезда 90-х не стала отвечать на некоторые вопросы, тем самым нарушив правила шоу. Также Салтыкова агрессивно реагировала на замечание ведущей.