Александр и Екатерина Стриженовы уехали из России

Телеведущая Екатерина Стриженова вместе с мужем, актером Александром Стриженовым, улетела из России во Вьетнам. Об этом она рассказала подписчикам в Instagram*.

Во время поездки супруги посетили Нячанг. Стриженова поделилась впечатлениями от достопримечательности — буддийского храмового комплекса на горной вершине с уникальной золотой пагодой высотой с 13-этажный дом.

«Здесь можно поймать настоящий дзен: тишина, вокруг горы и лес, где водятся тигры. Здесь никто никуда не спешит», — поделилась актриса.

Будущие супруги встретились еще в школьном возрасте на съемочной площадке фильма «Лидер», где сыграли главные роли. После завершения работы над картиной они продолжили отношения и создали семью.

Ранее эксперт по туризму напомнила россиянам, что Вьетнам входит в число наиболее популярных и комфортных стран для отдыха в осенний период.

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