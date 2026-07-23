Турэксперт Ансталь назвала Турцию, Египет и ОАЭ доступными направлениями для отдыха в бархатный сезон

С наступлением осени многие задумываются о том, где можно комфортно отдохнуть. Турэксперт Наталья Ансталь рассказала ОТР о лучших направлениях для пляжного отдыха и прогулок в теплую погоду.

Как отметила специалист, осенью можно насладиться морем и пляжем в Турции, особенно на Эгейском и Средиземноморском побережьях. В сентябре вода еще достаточно теплая для купания, а ближе к октябрю лучше выбирать Средиземное море, так как оно дольше остывает.

Египет также предлагает отличные условия для пляжного отдыха осенью. Можно выбрать Шарм-эш-Шейх или Хургаду, где спадает жара и можно наслаждаться морским отдыхом.

Ансталь добавила, что в начале октября начинают открываться страны Азии: Таиланд, Вьетнам, Китай, Шри-Ланка. Эти направления также подходят для осеннего отдыха.

Если пляжный отдых не интересен, можно посетить осенний Стамбул. В сентябре там комфортная температура для прогулок по Босфору.

Стоимость отдыха зависит от уровня отеля и периода проживания. Турция, Египет и ОАЭ остаются доступными направлениями, где начнется бархатный сезон. Цены там будут ниже, чем летом, но не такие низкие, как в несезон. Чтобы сэкономить на авиабилетах, рекомендуется приобретать их в конце июля — начале августа. Это может снизить стоимость на 15–20%.