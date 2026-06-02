Актриса Мирослава Карпович впервые вышла замуж

Актриса Мирослава Карпович, известная по роли Маши в сериале «Папины дочки», впервые вышла замуж. Об изменении семейного статуса она сообщила на своей странице в Instagram*.

Карпович опубликовала кадры с торжественного мероприятия и коротко подтвердила, что стала женой.

«Семья. Жена. P. S. Для особо любопытных, муж не артист», — написала актриса.

Весной в Сети уже появлялись слухи о возможной помолвке Карпович. В апреле поводом для обсуждения стала афиша спектаклей, где актриса упомянула, что после завершения гастрольного тура они с коллегой Евгением Банифатовым отправятся на свадьбу. Тогда поклонники решили, что речь идет о ее собственном бракосочетании. Позже артистка опровергла эти предположения.

Ранее в Лондоне узаконили свои отношения певица Дуа Липа и актер Каллум Тернер. Церемония прошла в Старой ратуше Мэрилебон в присутствии только близких друзей и родственников пары.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.