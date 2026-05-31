Певица Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне. Об этом сообщила британская газета The Sun .

По данным издания, церемония прошла в здании Старой ратуши Мэрилебон в узком кругу. На свадьбе присутствовали только близкие друзья и родственники пары.

Певица появилась на церемонии в белом платье, шляпе и перчатках, а актер выбрал темно-синий костюм с галстуком. После регистрации брака гости встретили молодоженов конфетти на ступенях здания.

Как пишет The Sun, свадьба прошла без лишнего внимания и заняла совсем немного времени. Один из сотрудников регистрационного офиса рассказал, что на церемонии присутствовали мать и бабушка певицы, а всего гостей было около восьми человек.

По информации газеты, лондонская церемония стала официальной регистрацией брака перед более масштабным трехдневным празднованием, которое пара планирует провести на Сицилии.

Ранее Дуа Липа подала иск на компанию Samsung. Она требует 15 миллионов долларов за незаконное использование ее изображения.