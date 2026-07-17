Актриса Кошкина рассказала, как скандалы на шоу повлияли на ее отношения с матерью

Актриса Яна Кошкина заявила, что съемки в реалити-шоу «Сокровища императора» не отразились на ее отношениях с матерью. Историю о крепких семейных узах рассказал Woman.ru .

Напряжение между родственницами возникло после того, как мать рассказала в эфире о визите бывшего мужа дочери и затронула подробности ее личной жизни.

«Бывший муж! Ну зачем ты рассказываешь мои тайны?! Я же говорила, что это секрет, это по большому секрету. Я в разводе. Тайну ей сказала — и через пять минут все уже все знают», — резко прервала ее Кошкина.

Позже ситуация обострилась: актриса расплакалась и попросила продюсеров заменить маму на сестру. Однако после завершения съемок их общение вернулось в мирное русло. Кошкина подчеркнула, что мама есть и будет самым лучшим и близким человеком, поэтому никакие проекты не скажутся на их близости.

«На то, что мама раскрывала какие-то личные моменты в эфире, я никак не реагировала. Моя мама такая, какая есть», — сказала Кошкина.

Ранее актриса Ирина Безрукова рассказала о проекте «Сокровища императора», назвав его серьезным испытанием для участников. Именно там человек наиболее ярко демонстрирует свой характер и способность справляться с трудностями.