Ирина Безрукова назвала участие в реалити-шоу проверкой на прочность в стрессовых ситуациях

Артистка Ирина Безрукова активно участвует в различных реалити-шоу, таких как «Последний герой» и «Сокровища императора» (16+, ТНТ). В последнем проекте она выступала вместе с пиар-директором Станиславом Влайку, но пара не смогла задержаться в шоу надолго. Знаменитость в интервью KP.RU поделилась своими впечатлениями от участия в реалити.

Она отметила, что такие проекты — это проверка на прочность, где человек проявляет себя в стрессовых ситуациях.

«Мне кажется, любое реалити — это все-таки определенная проверка», — подчеркнула актриса.

Безрукова также рассказала о своей роли в спектакле «Бесконечный апрель» (16+, Московский Губернский театр), где она играет Маму.

«Это действительно очень глубокая и эмоциональная роль», — поделилась она.

Актрисе близка тема материнской любви, хотя иногда после спектакля эмоции остаются с ней надолго. Артистка подчеркнула, что, несмотря на все сложности и интриги, она предпочитает открытую коммуникацию и не стремится к манипуляциям.

«Я не люблю манипуляции и сложные подковерные схемы», — заявила Безрукова.

Звезда также отметила, что ценит хорошую карму больше, чем безоговорочный успех.

«Внутреннее ощущение гармонии, чистой совести, уважения к себе и людям — это то, что остается с тобой надолго», — считает она.