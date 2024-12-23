Актриса Кабо стала жертвой сталкера

Актриса Кабо назвала сообщения о ее преследовании сливом данных

В Сети появилась информация о том, что актрису Ольгу Кабо преследует ее фанат — ранее судимый бывший зампред парламента Омской области. Сама артистка рассказала 360.ru, что среди правоохранителей произошла утечка информации.

«К сожалению, в курсе этой истории были правоохранительные органы. Я не давала никакого интервью, просто меня обманули и слили информацию», — объяснила она.

Актриса отказалась давать комментарии и не подтвердила, что данные о ее сталкеринге — правда.

«На данный момент я ни о чем не говорила и не собиралась говорить», — подчеркнула она.

Ранее случай сталкеринга произошел в Казани. Курьер начал преследовать понравившуюся клиентку, которая отказалась идти с ним на свидание.

Мужчина узнал номер телефона девушки, писал ей с разных аккаунтов и угрожал. Психолог Анастасия Валуева объяснила, что причиной сталкеринга может быть психическое расстройство или психологические особенности человека.