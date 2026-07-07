Актриса Юлия Франц застряла на зиплайне во время ливня в Сочи

Актриса Юлия Франц застряла на высоте нескольких сотен метров, катаясь на зиплайне в Сочи. Об этом она сообщила в Instagram*.

Франц и ее подруга решили вместе покататься на аттракционе в «Скайпарке». Внезапно хлынул ливень, механизм зиплайна перестал вращаться и девушки зависли над пропастью.

Вскоре до мокрых и продрогших пассажирок добрался спасатель, который и вытащил их.

Актриса с юмором отнеслась к приключению. Фото и видео с место событий она сопроводила веселой музыкой, забавными комментариями и мемами.

Юлии Франц 37 лет. Она играла в сериалах «Метод», «Золотое дно», «Гоголь», «Универ. Новая общага» и других.

Ранее в Дагестане мужчина прокатил на зиплайне своего осла. Пользователи под видео в соцсетях требовали наказать хозяина за жестокое обращение.

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