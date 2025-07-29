В Дагестане потребовали наказать мужчину, прокатившего осла на зиплайне

Дагестанские правоохранители столкнулись со сложностями после полета осла на зиплайне. Видео опубликовали в соцсетях, пользователи потребовали наказать владельца животного, сообщила в Telegram-канале глава пресс-службы республиканского МВД Гаяна Гариева.

По ее словам, сложилась странная ситуация. Люди присылают обращения с просьбой принять меры в отношении человека, прокатившего осла на зиплайне. Они требуют привлечь его к ответственности по статье о жестоком обращении с животным.

Проблема в том, что статья применяется лишь в случаях гибели или увечий животного, но тут физически с ослом все в порядке. Он добрался из одной точки в другую, вероятнее всего, здоровым. Во всяком случае, внешне. Не исключено, что животное могло испытать тяжелейший стресс, получить психологическую травму или эмоциональное потрясение.

«Что он чувствовал на самом деле — загадка. Опросить осла на предмет его истинных впечатлений не представляется возможным. Молчит. Почему? Не знаю», — написала Гариева.

При этом она отметила, что мужчина поступил «чрезвычайно глупо, жестоко, бессмысленно и нелепо». И пошутила, что осел отказался «свидетельствовать против себя и своего хозяина».

Ранее на север Дагестана обрушился «дождь» из саранчи.