Актриса из «Мажора» Гала Самойлова умерла в Петербурге в 45 лет

Скончалась актриса театра и кино Гала Самойлова. Она умерла в Санкт-Петербурге на 46-м году жизни. Об этом написали в некрологе в социальной сети «ВКонтакте» на странице Новой сцены Александринского театра.

«Сегодня пришла печальная новость — не стало нашего друга актрисы, танцовщицы, хореографа Галы Самойловой», — сказано в сообщении.

Знакомый актрисы Дмитрий Изотов написал, что Самойлова скончалась после продолжительной болезни. В фильмографии актрисы более двух десятков ролей. Зрители знают ее по сериалам «Мажор-2», «Метод Михайлова» и ряду других проектов.

Ранее после тяжелой и продолжительной болезни скончался советский и российский актер театра и кино Николай Исполатов. Ему было 74 года.