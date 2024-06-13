Актриса из «Мажора» Гала Самойлова умерла в Петербурге в 45 лет

Фото: Freepik

Скончалась актриса театра и кино Гала Самойлова. Она умерла в Санкт-Петербурге на 46-м году жизни. Об этом написали в некрологе в социальной сети «ВКонтакте» на странице Новой сцены Александринского театра.

«Сегодня пришла печальная новость — не стало нашего друга актрисы, танцовщицы, хореографа Галы Самойловой», — сказано в сообщении.

Знакомый актрисы Дмитрий Изотов написал, что Самойлова скончалась после продолжительной болезни. В фильмографии актрисы более двух десятков ролей. Зрители знают ее по сериалам «Мажор-2», «Метод Михайлова» и ряду других проектов.

Ранее после тяжелой и продолжительной болезни скончался советский и российский актер театра и кино Николай Исполатов. Ему было 74 года.

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