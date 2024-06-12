Умер актер из «Бандитского Петербурга» и «Улицы разбитых фонарей» Николай Исполатов

Советский и российский актер театра и кино Николай Исполатов скончался на 74-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Об этом сообщила пресс-служба театра «Комедианты».

«Им было создано множество запоминающихся образов в спектаклях», — отметили в театре.

Исполатов родился 14 апреля 1951 года в Ленинграде. Детство провел в городе Котельнич Кировской области. Его отец во время Великой Отечественной войны был защитником Брестской крепости, потом попал в плен и написал книгу «Люди трудной судьбы». В 1974 году Николай Исполатов окончил Ленинградский театральный институт.

С 1990-го года артист служил в Санкт-Петербургском государственном драматическом театре «Комедианты», практически с момента его основания.

Особую известность Исполатов получил благодаря съемкам в таких сериалах как «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности».

Кроме того, он написал поэтический сборник и пьесу «Угол Марата».