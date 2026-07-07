Актриса Екатерина Гусева заявила, что для красоты и молодости не нужно посещать дорогие салоны

Народная артистка России Екатерина Гусева рассказала о своих правилах, которые помогают ей сохранять прекрасную форму. Актриса поделилась своими секретами в беседе с KP.RU перед 50-летним юбилеем.

Гусева утверждает, что для красоты и молодости не нужно посещать дорогие салоны. По ее словам, важно не курить, не употреблять алкоголь и высыпаться. Актриса также отметила, что можно придерживаться правильного питания, но это не обязательно, ведь она сама сладкоежка.

Этот год для Екатерины Гусевой был насыщенным. В марте ей присвоили звание народной артистки России, а в июне вышел сериал «История его служанки» с ее участием.

9 июля артистка отметит юбилей в кругу семьи: с мужем Владимиром Абашкиным, с которым она живет уже 29 лет, взрослым сыном Алексеем и младшей дочерью Анной. Осенью поклонников ждет еще одно событие — сольный концерт «Катюша» в Кремлевском дворце.

На вопрос о страхе старения Гусева ответила, что чувствует себя просто счастливой женщиной и не зацикливается на цифрах в паспорте. Она также отметила, что запретных чувств не существует, но есть запретные действия и последствия. При этом актриса подчеркнула, что ее личная жизнь открыта только для самых близких.