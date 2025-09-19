Пойманная с наркотиками звезда «Холопа 2» задолжала за «коммуналку»

Mash: актриса Аглая Тарасова не заплатила 30 тысяч рублей за коммунальные услуги

Известная актриса Аглая Тарасова задолжала 30 тысяч рублей за коммунальные услуги. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По информации источника, селебрити не оплачивает счета за элитную трехкомнатную квартиру рядом с Патриаршими прудами в Москве.

Под угрозой находятся платежи по ипотеке. Квартира площадью 140 квадратных метров находится в собственности банка, Тарасова взяла ипотеку в 2022 году на 30 лет. Обычно банки начинают взыскание спустя три месяца просрочки, жилье могут выставить на торги. По оценкам риелторских агентств, на рынке квартира стоит больше 100 миллионов рублей.

В конце августа Тарасову задержали в аэропорту Домодедово, когда она возвращалась из Тель-Авива. На таможенном досмотре у актрисы нашли вейп с гашишным маслом, которое входит в перечень запрещенных веществ. СК предъявил актрисе официальное обвинение, ей грозит до семи лет колонии за контрабанду наркотиков.

Тарасова известна большому кругу зрителей по главным ролям в фильмах «Лед» и «Холоп 2».