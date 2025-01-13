Актера Воловенко оштрафовали на 90 тысяч рублей за дебош на борту

Железнодорожный районный суд Хабаровска признал известного актера Евгения Воловенко виновным в хулиганстве на борту самолета и приговорил к штрафу в 90 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В ходе судебного заседания актер полностью признал свою вину.

Скандал с участием Воловенко произошел 16 сентября 2024 года, когда он летел в Хабаровск. Перед посадкой артист находился в состоянии алкогольного опьянения, требовал пересадить его в бизнес-класс, принести коньяк и разрешить курить в туалете.

Бортпроводники доложили командиру воздушного судна о буйном пассажире, экипаж сообщил в полицию на земле. В воздушной гавани Хабаровска актера встретили полицейские.

Воловенко 52 года, он играл в сериалах «Папины дочки», «След», «Солдаты» и других. Он признавался, что выпил вино, чтобы уснуть на фоне физических и эмоциональных перегрузок.