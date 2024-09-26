Актер Воловенко устроил дебош на борту летящего в Хабаровск самолета

Требовавшего алкоголя и сигарет актера Воловенко сняли с самолета в Хабаровске

Известный по сериалу «По законам военного времени» актер театра и кино Евгений Воловенко устроил дебош на борту летевшего из Москвы в Хабаровск самолета. Подробности сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.

По словам пассажиров рейса, актер находился в нетрезвом состоянии и требовал от проводников, чтобы ему разрешили курить на борту, а также принесли дополнительные порции алкоголя.

Получив отказ, Воловенко попытался всучить экипажу деньги в качестве взятки. А в ответ на очередную попытку его успокоить бросился к выходу и хотел открыть дверь, оскорбляя сотрудников авиакомпании и угрожая им.

После посадки самолета в аэропорту Хабаровска буянившего актера передали сотрудникам полиции. Правоохранители начали проверку, по итогам которой Воловенко грозит уголовное дело о хулиганстве.

В середине сентября стало известно о задержании в аэропорту Пулково актера сериала «Король и Шут» Евгения Ткачука. Таможенники нашли в его багаже подозрительный сверток с неизвестным веществом. По неподтвержденным данным, артист стал фигурантом уголовных дел о контрабанде наркотиков и незаконном хранении запрещенных веществ.