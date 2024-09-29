«Выпил не много». Актер Воловенко извинился за дебош в самолете

Актер Воловенко заявил, что никого не оскорблял и не бил в самолете

Актер Евгений Воловенко, устроивший пьяный дебош на борту рейса из Москвы в Хабаровск, объяснил, что там произошло. Об этом он рассказал порталу StarHit .

Звезда сериала «По законам военного времени» признался, что последний год стал для него испытанием. В этом году умер близкий ему человек, с потерей которого он до сих пор не смирился.

По его словам, он поменял свое мировоззрение и отказался от алкоголя, чтобы не усугублять свое угнетенное состояние. Больше года Воловенко не употреблял спиртное.

При этом актер живет в условиях физических и эмоциональных перегрузок, постоянного недосыпа, что негативно влияет на его нервную систему. Вот и перед многочасовым перелетом в Хабаровск он не выспался. По его словам, в самолет он зашел уставшим, но «в здравом уме и трезвой памяти», планируя поспать на борту.

«Заснуть никак не получалось, и я решил, что пара бокалов красного вина поможет мне в этом. Люди, которые испытывают дискомфорт при перелетах, меня пойму», — добавил Воловенко.

Актер сказал, что выпил в полете одну бутылку вина, но алкоголь не помог, а усугубил ситуацию. Воловенко попросил прощения у бортпроводников, которым пришлось его успокаивать.Он добавил, что никого не оскорблял, а также не применял насилия, самолет прибыл в Хабаровск по графику.

После посадки в аэропорту Хабаровска актера передали сотрудникам полиции, ему якобы грозит уголовное дело.