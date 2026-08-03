Актер сериала «Сваты» рассказал, как оставаться в форме после 60 лет

Актер Николай Добрынин рассказал, что в свои 63 года поддерживает физическую форму с помощью гантелей, эластичных лент и плавания. Об этом артист сообщил в интервью РИА «Новости» .

«Очень люблю гантели, резинки всякие. Занимаюсь не в зале, сам. Бассейн люблю. Кайф ловлю от всего этого», — поделился Добрынин.

По словам актера, полноценный отдых дается ему сложнее, чем физические нагрузки. Он признался, что предпочитает работать и получать удовольствие от новых городов и выступлений. Добрынин отметил, что благодарен судьбе за возможность заниматься любимой профессией и каждый раз с особым отношением выходит на новую сцену.

В фильмографии артиста уже около 170 кинопроектов. В четверг, 6 августа, в прокат выйдет полнометражная лента «Смешарики сквозь вселенные» с его участием.

Ранее Добрынин присоединился к популярному музыкальному тренду и опубликовал в соцсетях видео под композицию рэпера Toxis (настоящее имя Андрей Смелянский).