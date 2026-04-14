Звезда «Сватов» ворвался в тренды и спародировал рэпера Toxis

Популярный актер Николай Добрынин поучаствовал в популярном тренде и записал свой ролик на трек рэпера Toxis (Андрей Смелянский). Кадры появились в его социальных сетях.

Добрынин не просто перепел слова, а детально воспроизвел манеру исполнения молодого хитмейкера. Актер мастерски спародировал специфическую мимику Toxis и, следуя канонам тренда, бодро «оттарабанил» пальцами по невидимым клавишам в такт ритмичному проигрышу.

Добрынин ассоциируется скорее с классической театральной школой и комедийными телеобразами. Однако 62-летний артист подтвердил статус универсального мастера, способного органично вписаться даже в самый дерзкий современный контекст.

Отрезок с треком Toxis завирусился в соцсетях после его стрима. После этого его мимику начали пародировать многие исполнители и селебюрити.

Одна из ключевых фишек Toxis — высокий тембр голоса. В раннем детстве он переболел эозинофильной гранулемой и вернулся к нормальной жизни после двух операций.