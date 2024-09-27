Актер Петренко частично погасил долг по алиментам
Shot: актер Петренко выплатил алименты Екатерине Климовой на 2,5 млн рублей
Российский актер Игорь Петренко частично погасил по алиментам перед детьми от бывшей жены Екатерины Климовой на 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По информации источника, задолженность по выплатам на сыновей Матвея и Корнея копилась еще с 2022 года. В итоге Климова обратилась в суд, и к делу подключились приставы.
На данный момент остаток по задолженности Петренко составляет около 6,7 миллиона рублей.
В 2014 году Петренко и Климова развелись после 10 лет совместной жизни. Сейчас актер вновь женат, у него три дочки в новом браке. Климова же в одиночку воспитывает четырех детей от трех разных мужей.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов предложил оставлять мальчиков старше восьми лет с отцами при разводе родителей. По его мнению, статистика расторжения браков в России сразу улучшится.