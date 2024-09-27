Актер Петренко частично погасил долг по алиментам

Российский актер Игорь Петренко частично погасил по алиментам перед детьми от бывшей жены Екатерины Климовой на 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, задолженность по выплатам на сыновей Матвея и Корнея копилась еще с 2022 года. В итоге Климова обратилась в суд, и к делу подключились приставы.

На данный момент остаток по задолженности Петренко составляет около 6,7 миллиона рублей.

В 2014 году Петренко и Климова развелись после 10 лет совместной жизни. Сейчас актер вновь женат, у него три дочки в новом браке. Климова же в одиночку воспитывает четырех детей от трех разных мужей.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов предложил оставлять мальчиков старше восьми лет с отцами при разводе родителей. По его мнению, статистика расторжения браков в России сразу улучшится.